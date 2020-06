Rolstoelgebruiker Glenn (22) overwon kanker, nu bereidt hij zich voor op marathon: “Verleg graag mijn grenzen”

Lokeren

Een aangeboren beperking kluistert Glenn al sinds zijn jeugd aan een rolstoel. Vier jaar geleden vocht hij succesvol tegen lymfeklierkanker . Ondanks alle tegenslagen bereidt de jonge twintiger zich voor op zijn eerste marathon bij atletiekvereniging AVLO. “Als corona er niet was geweest, had ik in maart mijn kans al gewaagd tijdens de marathon in Hamme.”