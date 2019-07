Rioleringswerken in Daknamse Bossen afgerond Yannick De Spiegeleir

18u36 0 Lokeren Na zowat anderhalf jaar werken zijn de bewoners van de Daknamse Bossen eindelijk verlost van de wegenwerken in hun groene woonzone.

Naast het aanleggen van een gescheiden riolering opteerde de stad ook om het aarden wegdek te vervangen. Tussen een karrespoor in betonstroken werden grasdallen geplaatst. Die moeten stofvorming voorkomen en tegelijkertijd het groene karakter van de woonbuurt vrijwaren. De grootschalige rioleringswerken in Daknam zijn nu afgerond. In het najaar starten er ook nieuwe rioleringswerken in de Brugstraat. Ook de Bleekmeersstraat, de Sterrestraat en Everslaar en Spoele staan nog op het programma voor de eerste helft van deze legislatuur.