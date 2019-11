Rijbewijs kwijt na vluchtmisdrijf Kristof Pieters

12 november 2019

18u20 0 Lokeren Een bestuurder is zondag zijn rijbewijs kwijtgespeeld na een ongeval met vluchtmisdrijf op het Stationsplein in Lokeren.

Een getuige had gezien hoe de man tegen een geparkeerd voertuig was aangereden op het Stationsplein. De voetganger sprak de autobestuurder hierover aan maar verwittigde ook de politie. Hoewel het nog maar 9.20 uur in de ochtend was, legde de bestuurder een positieve alcoholtest af. Hij kreeg een onmiddellijk rijverbod van 15 dagen en een proces-verbaal voor vluchtmisdrijf.