Ricky (37) en Stefanie (33) geven elkaar het jawoord in kerk van Daknam: “Groot feest is voor later” Yannick De Spiegeleir

14 maart 2020

18u01 10 Lokeren Het coronavirus heeft Stefanie Moens (33) en Ricky Vereecken (37) niet kunnen tegenhouden om zaterdag elkaar het jawoord te geven in de kerk van Daknam.

Anderhalf jaar voorbereiding voor een groot feest met familie en vrienden, trouwen op haar verjaardag, ja zelfs een tattoo met de trouwdatum. Stefanie en Ricky hadden hun huwelijk tot in de puntjes voorbereid, maar het coronavirus dwarsboomde een deel van hun plannen.

Zo moesten ze het huwelijksfeest laten schieten. “Dat zal doorgaan op een andere dag, maar vandaag (zaterdag, red.) maken we er toch iets moois van. De zon schijnt en we zien elkaar doodgraag”, aldus de tortelduifjes, die elkaar het jawoord gaven in het pittoreske kerkje van Daknam met de zegen van deken Geert Cattrysse. Dat kerkje zat overigens mooi vol. De richtlijn om een meter van elkaar afstand te houden, stond even op de tweede plaats. Liefde en romantiek kaapte de hoofdrol.