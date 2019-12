Reynaertkring verkozen tot Meest Verdienstelijke Lokeraar Yannick De Spiegeleir

17u00 6 Lokeren De Reynaertkring is door de stad Lokeren en de adviesraden aangeduid als de Meest Verdienstelijke Lokeraar van 2019. Dé cultuurvereniging van Daknam vierde net dit jaar haar 50-jarig bestaan met het openluchtspektakel Madocke.

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) en schepenen Marina Van Hoorick (Open Vld), Claudine De Waele (Open Vld) en Nina Van der Sypt (CD&V) ontvingen de laureaten vandaag op het stadhuis. “Een totaalspektakel neerzetten zoals Madocke professioneel neerzetten, daarvoor is kennis, kunde én inzet nodig van vele mensen. De activiteiten van de Reynaertkring leveren een grote bijdrage aan de sociale cohesie in Daknam. Met andere woorden: ze zijn een waardige laureaat als meest verdienstelijke Lokeraar”, vertolkte burgemeester Anthuenis de mening van de jury.

Mooie bekroning

Voorzitter Tom Michils kwam samen met bestuursleden Guido Roels en Jonas Van Poucke de bekroning in ontvangst nemen namens de 165 leden van de culturele vrijwilligersvereniging. “Dit is een mooie bekroning voor al de inspanningen die onze mensen geleverd hebben. Er is twee jaar heel hard gewerkt aan Madocke. 2019 was een boerenjaar, maar het heeft ook heel wat gevergd van onze vereniging.”

De Reynaertkring is bij het grotere publiek bekend als organisator van de jaarlijkse kunst- en ambachtenmarkt op pinkstermaandag. Het evenement, in de volksmond beter bekend als de Trappistenfeesten, brengt elk jaar duizenden mensen op de been. Daarnaast organiseren jaarlijks onder meer een quiz, dropping, Daknam Koerse en sinds dit jaar ook de voskesdag. “Dat is een picknick waarmee we mikken op jonge gezinnen, want ook die mensen willen we bereiken om de toekomst van onze vereniging te vrijwaren”, aldus Michils.