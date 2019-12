Reynaertkring speelt opnieuw toneel met Kerst: “Mini-spektakel Schafttijd” Yannick De Spiegeleir

24 december 2019

10u35 4 Lokeren In Dacknamdak gaat op Kerstmis het nieuwe toneelstuk ‘Schafttijd’ van de Reynaertkring in première. “Na Madocke kiezen we voor een intiemere setting met 2 acteurs in een sober decor in een zaal voor 150 personen”, zegt Tom Michils, voorzitter van de Reynaertkring.

Het stuk is geschreven door auteur Paul Coppens in een regie van een vertrouwd gezicht: Saskia van Kerckhove. Bij Madock nog op de bühne, nu aan de slag als regisseur.

Willy en Gast, twee bouwvakkers in hart en nieren, werken al jaren samen. Tijdens hun schafttijd komen de gesprekken op gang, over de ‘gewonigheid’ van het leven, hun geluk en tegenslagen. Schafttijd is een verhaal over echte vriendschap en liefde, verteld door echte mensen. Vaak hilarisch en geestig maar bovenal ontroerend.

Het stuk is te zien op 25, 26 en 28 december telkens om 20 uur. Op zondag 29 december is er een matinée met taart, om het feestjaar ook in de toneelzaal mooi af te sluiten. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de Reynaertkring.