Reynaertkring gaat op zoek naar dorpsdichter voor Daknam Yannick De Spiegeleir

23 maart 2020

19u46 0 Lokeren De Reynaertkring is een zoektocht gestart naar een eerste dorpsdichter voor Daknam. “De dorpsdichter zal een aantal gedichten aanleveren voor specifieke activiteiten en gelegenheden van onze vereniging”, zegt Tom Michiels, voorzitter van de Reynaertkring.

Inspireren de lockdown- en quarantainemaatregelen mensen om in hun poëtische pen te kruipen? Bij de Reynaertkring hopen ze van wel. “We zoeken een dorpsdichter voor de komende twee jaar. We willen het werk van de dorpsdichter, en andere deelnemers aan de activiteit, een plaats geven op de kunstmarkt. We geven het pleintje achter het oud gemeentehuis een extra dimensie als poëziepleintje. Om zo de poëzie toegankelijk en zichtbaar te maken voor een groot publiek, met een lage drempel”, verduidelijkt Michiels. “Als blijkt dat de timing van dit dichterstraject doorkruist wordt door de huidige maatregelen rond corona, zal onze timing en planning er misschien wel anders gaan uitzien. Opschuiven indien nodig, maar niet afschaffen is wel de boodschap”, klinkt het.

De winnaar wint een boekenpakket, tickets voor de toneelvoorstellingen en een geldbedrag van 250 euro. Voor twee andere laureaten voorzien we ook een boekenpakket en tickets voor onze voorstellingen. “Voor dichters die jonger zijn dan 16 jaar voorzien we een aparte prijs. Het winnende gedicht gaan we een prominente, zichtbare plaats geven in ons dorp Daknam.

Info en reglement op www.reynaertkringdaknam.be.