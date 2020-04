Restaurant Vos en Jean lanceren samen aperobag Yannick De Spiegeleir

29 april 2020

15u54 0 Lokeren Stijn Audenaert van restaurant Vos en Jan D’Hollander van delicatessenzaak Jean slaan de handen in elkaar en brengen op vrijdag en zaterdag het aperitief bij jou in huis. De twee vrienden hebben een aperobag samengesteld voor twee personen met daarin een variatie aan hapjes, crackers en dips aangevuld met één fles wijn.

Voor de wijn zal sommelier Jan keuze geven uit enkele suggesties die, net als de hapjes, wekelijks kunnen variëren. “We voorzien ook een alcoholvrij alternatief in samenwerking met ‘the mocktailclub’”, zegt Jan.

De ‘Aperobag door Vos en Jean’ is wekelijks op vrijdag en zaterdag verkrijgbaar waarbij er gekozen kan worden tussen afhaling of levering (enkel in Lokeren, Zele en Waasmunster). Bestellen kan uitsluitend via www.jean.eu en dit wekelijks tot donderdag 18u. Eén box is steeds voor twee personen en kost 28 euro.