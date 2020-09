Reservatiesysteem voor IDM-recyclageparken voor onbepaalde duur verlengd: afvalintercommunale experimenteert ook met afspraakvrije dagen Yannick De Spiegeleir

28 september 2020

15u59 8 Regio Al enkele maanden zijn de IDM-recyclageparken enkel te bezoeken op afspraak. Heel wat bezoekers zijn enthousiast over deze manier van werken. IDM en haar gemeenten besloten daarom om dit systeem voor onbepaalde duur te verlengen. Vanaf oktober komt er ook een reservatiesysteem waarmee je ook een afspraak kan annuleren en het aantal binnengebrachte kilo’s kan opvolgen.

Het afsprakensysteem werd half april ingevoerd en werd van in het begin zeer goed onthaald. Bezoekers kunnen zelf hun moment kiezen, hebben geen lange wachtrijen meer en zijn door de betere spreiding van de klanten veel sneller gelost in het park. Er is ook meer tijd om een vraag te stellen aan de parkwachter, wat het sorteren ten goede komt. De parkwachter zelf kan alles beter coördineren en heeft merkelijk minder te maken met stresssituaties. Mensen komen minder vaak, maar met meer afval per beurt. Bovendien kan IDM de personeelsbezetting nu perfect afstemmen op het aantal gemaakte afspraken en ruimte inplannen voor tussentijdse afvoer die zo, zonder hinder, heel veilig kan gebeuren.

Nieuwe reservatietool online vanaf 1 oktober

Nu beslist werd om het afsprakensysteem voor onbepaalde duur voort te zetten, werd ook de reservatietool vervangen door een nieuw systeem dat nog gebruiksvriendelijker is en heel wat extra mogelijkheden biedt. Bezoekers zullen voortaan de keuze krijgen om een account aan te maken voor reservatie. Dit is niet verplicht, maar maakt het wel mogelijk om de historiek van afspraken te raadplegen, de afspraak te annuleren en in de toekomst zal men daarmee ook zelf de aangeboden gewichten en het kilogram-saldo kunnen raadplegen. Ook zonder account zal het mogelijk zijn om een afspraak te annuleren, via een link in de bevestigingsmail.

Door het nieuwe systeem wordt de afspraak ook meteen geregistreerd in de toegangszuil en hoeft men de bevestiging niet meer mee te brengen.

Er geldt een overgangsfase voor het nieuwe systeem: afspraken tot en met 3 oktober boek je nog via het oude systeem: https://reservatierecyclagepark.idm.be/. Afspraken vanaf 5 oktober moeten aangevraagd worden via het nieuwe systeem: idm.mijnrecyclagepark.be, dat online staat vanaf 1 oktober. Wie hulp nodig heeft bij het maken van een afspraak of thuis geen computer heeft, kan steeds terecht op het gratis ‘groen’ nummer 0800 166 36.

Testproject met enkele afspraakvrije dagen

De komende maanden zal ook getest worden met een aantal afspraakvrije dagen, afhankelijk van gemeente tot gemeente. Zo zullen de recyclageparken van Lochristi, Moerbeke en Zelzate vrij te bezoeken zijn op donderdag en is er in Zele een afspraakvrije dag op dinsdag. Het aantal bezoekers dat dan gelijktijdig op het park wordt toegelaten, blijft uiteraard gelimiteerd. Wie moet wachten, doet dit steeds in de wagen. Ook het mondmasker blijft verplicht en IDM blijft oproepen om steeds afstand te bewaren met de parkwachters en de andere bezoekers.

Opgelet: op 1 oktober treedt ook het winterregime in werking. Dat betekent dat er andere openingsuren gelden op de recyclageparken dan de afgelopen maanden. Op de website van IDM, in de recycle!app of in de afvalkalender check je dus best eerst even de geldende openingsuren.