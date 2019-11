Reniers (Groen) uit bezorgdheid over mogelijke verhuis Action Yannick De Spiegeleir

26 november 2019

16u19 0 Lokeren Gemeenteraadslid Bruno Reniers (Groen) stelt zich vragen bij de mogelijke verhuis van de Action-winkel aan de Kleine Dam naar een nieuw winkelcomplex aan de Dijkstraat.

“We kunnen ons vragen stellen bij de wenselijkheid dat zo’n type winkel zich gaat vestigen op een locatie die 100 procent ‘autogericht’ is. De stad heeft socio-economisch de teugels in handen om te bepalen welke winkels zich vestigen in het nieuwe complex”, aldus het lid van de oppositie.

Schepen van Omgeving Filip Liebaut (CD&V) stipt aan dat de vitaliteit van de handelskern in de binnenstad een prioritair aandachtspunt is van het stadsbestuur. “Het is altijd ons betrachting geweest om de creatie van een ‘Waasland Shopping Centrum junior’ te verhinderen. Op vlak van de mobiliteitsafwikkeling worden ook voorwaarden opgelegd aan de ontwikkelaar. Zo moeten er voldoende parkeerplaatsen worden voorzien op de site en zullen er financiële lasten worden gekoppeld aan de ontsluiting van de site van de voormalige meubelenwinkel Heylen. Toch is er ook nood aan enige nuance in dit dossier. Wij kunnen geen keuzes maken voor winkelketens waar ze zich vestigen. We kunnen enkel sturend optreden.”

Ron Van Kersschaver (sp.a) op zijn beurt ziet opportuniteiten in een mogelijk vertrek van Hubo aan het Vrijheidsplein. “De verhuis van Hubo is volgens ons een opportuniteit om de parkeerdruk in de buurt te verlagen. Door de site van Hubo aan te kopen kan de stad op deze plaats een parking voorzien naar analogie met andere buurt- en centrumparkings”, oppert hij. Schepen Liebaut vindt het voorstel voorlopig nog wat voorbarig en volgens hem is een aankoop sowieso niet nodig door de bestaande gratis parkings in de stad. “De stad kan bij een ontwikkeling op de site ook een deel publieke parking opleggen, zoals in de Peperkoekdreef, zonder de site te moeten aankopen.”