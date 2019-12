Reniers (Groen) pleit voor duurzaam zwembadgebouw Yannick De Spiegeleir

24 december 2019

16u49 0 Lokeren Gemeenteraadslid Bruno Reniers (Groen) vindt dat de stad op vlak van hernieuwbare energie en duurzaamheid te weinig dwingende eisen oplegt aan de toekomstige ontwerper van het nieuwe zwembad.

“Dit is een investering waar we 50 jaar plezier aan gaan beleven en ook zorg voor moeten dragen. Het oprichten van een dergelijk gebouw moet wat betreft duurzaamheid en energieneutraliteit ook in dit tijdsframe bekeken worden”, aldus het raadslid. Hij somt enkele voorbeelden op uit de gunningsleidraad. “Het ambitieniveau van bijkomende zonnepanelen blijft beperkt tot verder onderzoek en een streven. Een groendak is te overwegen en betreffende verwarming wordt een haalbaarheidsstudie voor alternatieve systemen voorgesteld”, aldus Reniers. “De ambities lijken mij in deze fase evenwel nog te vrijblijvend, beperkt tot een streven.”

Schepen van Sport Marjoleine de Ridder (CD&V) stelt dat het stadsbestuur de technische eisen nauwgezet zal opvolgen. Het stadsbestuur wil de ontwerpers echter de nodige vrijheid laten. “Dwingend, zo zitten we niet in elkaar”, vat burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) het samen.