Reniers (Groen) ijvert voor meer minivoetbalpleintjes in de stad

05 juni 2019

16u42 5 Lokeren Op de jongste gemeenteraad kaartte raadslid Bruno Reniers het gebrek aan minivoetbalterreinen in de stadskern aan. Schepen van Jeugd en Sport Marjoleine De Ridder (CD&V) bekijkt of ze verbodsborden die voetballen op speelpleintjes verbiedt, kan laten wegnemen.

“Er zijn er maar 3 minivoetbalterreinen. binnen de ring, terwijl er 10 pleintjes zijn buiten de ring. Bovendien geldt er op drie speelterreinen een ‘voetbalverbod’: in de Azalealaan, de Knaptandstraat en op het Lodewijk de Raetplein staat een verbodsbord. Ik begrijp dat er plekken zijn die zich minder lenen tot voetballen. Het plaatsen van een verbodsbord blijft wel een uitgesproken negatieve actie. Opmerkelijk is ook dat er binnen de ring en de N70, waar de perceelgrootte gemiddeld kleiner is en de bevolkingsdichtheid groter, minder minivoetbalinfrastructuur is dan buiten de ring. Je zou net het omgekeerde verwachten”, stelt Reniers. “Naast het bepalen van plekken waar niet kan gevoetbald worden is het ook aangewezen om minivoetbal te faciliteren op die plekken die zich daartoe wel lenen door het plaatsen van minivoetbalgoaltjes. Ik denk dan aan Verloren Bos, Park Ter Beuken, Prinses Josephine Charlottepark Kattenberg,… Is de stad bereid om die mogelijkheid te onderzoeken?”

Schepen van Jeugd en Sport Marjoleine de Ridder (CD&V) reageerde op het betoog van het oppositieraadslid. “We bekijken of we die borden kunnen laten wegnemen. Bij problemen of overlast kunnen ze wel teruggeplaatst worden. Sowieso gaan we de komende jaren een overzicht maken van het ‘speelweefsel’ in de stad dat ons inzicht moet geven in welke noden er zijn. Als blijkt dat er een tekort is aan minivoetbalterreinen zullen we daar werk van maken.”