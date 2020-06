Reinaertdreef applaudisseert laatste keer voor zorg Yannick De Spiegeleir

02 juni 2020

15u30 2 Lokeren In de Reinaertdreef in Daknam verzamelden de buren op pinkstermaandag een laatste keer om omstreeks 20 uur te applaudisseren voor de zorg.

“Het idee kwam van Tom Michiels, voorzitter van de Reynaertkring. Aangezien men niet tot in de eeuwigheid daar kan blijven staan, is beslist om op de traditionele avond van de kunstmarkt af te sluiten met applaus én met trappist (ieder zijn eigen flesje en glas, vanop de eigen oprit). Dit als een soort van officieel eindpunt op een voor Daknam speciale dag”, aldus champetter Bjorn Haegeman, wiens ouders ook in de straat wonen.