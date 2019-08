RBS Radio zendt live uit in Feestzone Yannick De Spiegeleir

02 augustus 2019

15u15 5 Lokeren Voor het zevende jaar op rij brengt de lokale radiozender RBS Radio tien dagen live verslag uit van de Lokerse Feestweek. Hun mobiele studio staat opnieuw opgesteld naast het stadsmuseum.

Nieuw dit jaar is dat RBS zijn drie frequenties inzet voor de verslaggeving van de Lokerse Feesten 2019: FM 103.9 voor Dendermonde, FM 107.0 voor Zele en Lokeren en FM 107.4 voor Berlare en Overmere.

“Onze aanwezigheid is een traditie sinds 2013 en verloopt in nauwe samenwerking met het stadsbestuur, hun IT-en communicatiedienst en de elektriciens. Hiervoor onze dank. We verwachten naast Filip Antheunis als gast in Helemaal Regionaal ook nog een heleboel andere Lokeraars. Aan de luisteraars om ze te ontdekken”, zegt stationmanager Dirk Roels.