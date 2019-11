Ravage in garage aan Gentse Steenweg nadat dak van toonzaal instort Kristof Pieters

17 november 2019

12u43 18 Lokeren Het dak van de showroom van een garage langs de Gentse Steenweg in Lokeren is zondagochtend deels ingestort. Een verstopte afvoerbuis ligt vermoedelijk aan de basis. De schade is aanzienlijk.

Het waren de buren die de ravage opmerkten bij Turano Motors, een handel in tweedehandsauto’s. Ook hun eigen auto, die op de oprit naast de showroom stond, werd door brokstukken geraakt en raakte beschadigd. In de showroom zelf stonden er een tiental tweedehandswagens. Daarvan raakten er drie beschadigd. Eén wagen werd volledig onder het puin bedolven en is totaal vernield. Vermoedelijk bezweek het dak onder het gewicht van regenwater dat was blijven staan omdat er een afvoerbuis verstopt zat. Omdat het zondag is, was de zaak gesloten. Er was niemand aanwezig. De materiële schade is aanzienlijk. De brandweerposten van Lokeren en Lochristi kwamen ter plaatse om puin te ruimen en de wagens te verplaatsen.