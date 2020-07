Rapencross verschuift naar zaterdag 26 september Yannick De Spiegeleir

08 juli 2020

17u16 2 Lokeren Nadat vorige week de definitieve kalender van de UCI World Cup Cyclocross werd bekendgemaakt, is ook Belgian Cycling klaar met de kalender van de cyclocrossen op Belgische bodem. Een aantal veldritten staan niet meer op hun traditionele datum, waaronder ook de Rapencross in Lokeren die verhuist van zaterdag 12 naar zaterdag 26 september.

De wijzigingen aan de wereldbekerkalender en de corona-impact op de kalender van het internationale wegwielrennen zorgen in het begin van het veldritseizoen voor enkele verschuivingen. Zo zal het internationale crossseizoen in Lokeren niet starten op zaterdag 12 september, maar wel op zaterdag 26 september. Dat is meteen ook de start van de Ethias Cross-kalender, goed voor 8 crossen die worden uitgezonden op VTM.

Om de concurrentie met het wegwielrennen uit de weg te gaan én om nog betere kijkcijfers te scoren, worden voor de eerste drie Ethias Crossen van het seizoen het programma en bijgevolg uiteraard ook de uitzenduren op VTM aangepast.