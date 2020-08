Radio Gaga en CirQ maken ‘coronaproof’ radio Yannick De Spiegeleir

25 augustus 2020

14u23 0 Lokeren De radiomakers van Radio Gaga en CirQ slaan woensdagavond hun tenten op in Lokeren. Van 19 tot 22 uur kan je luisteren naar ‘Blokbusters’.

Stem je radio af op RBS (107.0 of 107.4 fm) of surf naar www.blokbusters.tv voor een livestream-tv-verslag van de radioshow, rechtstreeks op je smartphone of computerscherm. Dompel jezelf onder in een wervelende radioshow.

Dominique Van Malder en Johan Petit zijn de gastheren van dienst die als ware Blokbusters de buurt waar zij neerstrijken voorzien van veilig vertier. In hun wit pak mét beveiligingsbril, gewapend met veiligheidslinten en bijbehorende ontsmettingsflessen luisteren zij op een veilige manier naar de noden van de buurt.