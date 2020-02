Radar lanceert gratis afterworkparty Out of Office Yannick De Spiegeleir

14 februari 2020

16u46 0 Lokeren In evenementenlocatie Radar aan de Gentse Steenweg kan je op vrijdag 21 februari de eerste editie van de nieuwe maandelijkse afterworkparty Out of Office bijwonen.

“We hebben Out Of Office in het leven geroepen omdat er in de regio heel veel zelfstandigen, kmo’s en grote bedrijven gevestigd zijn, voor wie er weinig of geen soortgelijke events georganiseerd worden”, zeggen organisatoren Tijs, Quincy en Yves. “Wie zich vooraf registreert kan elke derde vrijdag van de maand geniet van een gezellig en kwalitatief feestje om het weekend goed in te zetten na de werkweek.”

Dat er vraag is naar het concept blijkt ook uit het aantal inschrijvingen. “Momenteel hebben zich al 800 mensen geregistreerd. De eerste editie wordt dus sowieso een succes.”

Bezoekers mogen zich verwachten aan een gevarieerd aanbod van muziek: van disco tot house en hedendaagse pop. “Want ook op de werkvloer zijn er vaak meerdere generaties verenigd en die willen we met Out of Office graag verbinden.”

De organisatoren voorzien hapjes voor hun gasten en er zijn VIP-formules ter beschikking. “We beschikken bovendien over een ruime gratis parking en liggen op een vlot bereikbare locatie langs de Gentse Steenweg.”