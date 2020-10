Raamtekeningen op etalages middenstand vestigen aandacht op geestelijke gezondheid Yannick De Spiegeleir

08 oktober 2020

15u13 1 Lokeren Op verschillende ramen van Lokerse handelszaken staat sinds kort een positieve boodschap te lezen in combinatie met de hashtag #samenveerkrachtig. Het gaat om een actie in het kader van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid.

‘Schoenen kunnen je leven veranderen, vraag Assepoester maar eens’ op het raam van schoenenwinkel van Swinny in de Kerkstraat of ‘You can be gorgeous at 30, charming at 40 and irresistible for the rest of your life’ bij Modehuis Ma’Donna: het zijn maar enkele van de opbeurende boodschappen.

“Na een warme oproep hebben onze Lokerse handelaars hun ramen en etalages ter beschikking gesteld”, klinkt het op de Facebookpagina van de Stad Lokeren.

Achter de tekeningen zitten de dames van Quarantekenen Lokeren die eerder deze zomer al heel wat winkeletalages opfleurden met mooie tekeningen om moed te geven in de moeilijke coronatijden.

De 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid loopt van 1 tot 10 oktober.