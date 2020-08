Raadslid Debbaut (Groen) dringt aan op charter tegen waterverspilling: “Liters grondwater van werf in riool gepompt” Yannick De Spiegeleir

11 augustus 2020

17u51 2 Lokeren Gemeenteraadslid Alain Debbaut (Groen) dringt er bij de stad op aan dat er dringend werk wordt gemaakt van een actieplan tegen waterverspilling. “Op werven aan de Oude Heerweg en in de Vondelstraat worden liters grondwater in de riool gepompt”, stelt Debbaut.

“Ik kreeg een melding van een opmerkzame burger eind vorige maand en kon toen niet reageren. Deze week keerde ik terug en ging ik zelf meteen poolshoogte nemen. Tien dagen na het eerste bericht bleek de situatie nog steeds hetzelfde: water wordt met volle kracht in de riool geloosd. In deze droge tijden, op een moment dat het waterverbruik in België piekt, vind ik dit onverantwoord.”

Debbaut drong eerder in de gemeenteraad ook al aan op een aanpak om nodeloos verspillen van kostbaar water tegen te gaan. “Er zijn voorbeelden genoeg van eenvoudige en efficiënte buffering en ik heb ze toen ook aangehaald.” Schepen van Openbare Werken Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) liet toen weten dat er wordt gewerkt aan een charter om waterverspilling tegen te gaan. “Het wordt in elk geval hoog tijd, want op het terrein is er nog weinig van te merken”, besluit Debbaut.