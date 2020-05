Quarantekenen Lokeren giet raamtekeningen in kijk- en vertelwandeling Yannick De Spiegeleir

07 mei 2020

13u21 1 Lokeren Kleuterjuf Klaartje Verbraeken en haar oud-collega Marianne Alderweireldt van Brede School De Tovertuin hebben samen de Facebookpagina ‘Quarantekenen Lokeren’ opgericht.

“In navolging van Quarantekening in Gent kwam ik op het idee om bij de kleuters thuis raamtekeningen te maken”, zegt Verbraeken. Ze betrok haar oud-collega Marianne Alderweireldt in haar plannen. “Als juf-in-pensioen en met haar knappe tekeningen had ik niet veel overtuigingskracht nodig. Ze stemde direct in met mijn plan. We koppelen graag jong aan oud door een kleine vrije bijdrage te vragen voor het woonzorgcentrum Ter Engelen in Lokeren. We tekenen met krijtstift die je makkelijk kan verwijderen met een sopje van water en afwasmiddel. Wie dat wil, kan ook zelf aan de slag om een Quarantekening te maken.”

Wie zelf een raamtekening wil, kan voor meer informatie surfen naar de Facebookpagina van Quarantekenen Lokeren.