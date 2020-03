Q-food lanceert boodschappenservice voor bewoners serviceflats: “Zorgpersoneel ontlasten” Yannick De Spiegeleir

19 maart 2020

16u45 3 Lokeren De boodschappenservice voor bejaarde mensen komt door de coronacrisis sterk onder druk te staan. Q-food biedt daarom eenpersoonspakketten aan op maat van ouderen.

“In alle warenhuizen staan lange wachtrijen of wordt het winkelen beperkt in tijd. Op deze manier ontlasten we ook het zorgpersoneel”, zegt zaakvoerder Luc Verhulst. “Precies daarom biedt Q-food de mogelijkheid om aan bewoners van assistentiewoningen, serviceflats en/of appartementen éénpersoonspakketten te leveren.” Na een bestelling levert het Lokerse bedrijf de pakketten. De pakketten met zes stukken vlees en een portie charcuterie kosten 15 euro per persoon. Bestellen is mogelijk via http://ebestel.q-food.be.