Q-food lanceert ‘BBQ at home’: “Leveren barbecuepakketten af aan huis in Oost-Vlaanderen” Yannick De Spiegeleir

15 april 2020

18u04 6 Lokeren Het Oost-Vlaamse voedingsbedrijf Q-food lanceert een nieuw concept op maat van de coronamaatregelen: barbecuepakketten die worden afgeleverd aan huis.

“Door de coronacrisis hebben mensen vaak geen zin meer (of hebben ze schrik) om lang in drukke winkels en grootwarenhuizen te gaan staan aan de kassa. Tegelijkertijd zoeken mensen meer en meer om aan huis beleverd te worden. Vandaag kan dit voor veel zaken, maar bijna niet voor verse voeding en al zeker niet voor vlees en veggie”, zegt Luc Verhulst, zaakvoerder van Q-food.

Daarom lanceert het bedrijf www.bbqathome.be. In eerste instantie levert het bedrijf in heel Oost-Vlaanderen, als het concept aanslaat volgt de rest van het land. “We mikken hierbij op gezinnen die in deze tijden een gezellige barbecue willen houden thuis. Vaak is dat een beslissing die ingegeven wordt op het moment: mooi weer, vakantiegevoel, … Maar niet iedereen heeft dan zin om naar de winkel te rijden en alles te kopen”, zegt Verhust. “Wij bieden mensen nu de mogelijkheid om in drie clicks hun barbecue- volledig bij ons te bestellen: vlees, groenten volledig klaargemaakt, pasta en aardappelsalade. Alles netjes in mooie vacuüm of atmos-verpakkingen die meerdere dagen vers blijven. Het principe is eenvoudig: op de site aanduiden wanneer je alles geleverd wil hebben (6 dagen op 7 komen we aan huis), aanduiden welk pakket je wil hebben (er zijn 3 pakketten en 1 veggie-versie) en hoeveel. Betalen is mogelijk via Payconiq. Wie bestelt voor 12 uur krijgt alles de volgende dag netjes aan huis geleverd”, besluit Verhulst.