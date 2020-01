PVDA voert actie tegen invoering vingerafdruk op identiteitskaart: “Hopen dat de stad gevaren inziet” Yannick De Spiegeleir

27 januari 2020

20u01 1 Lokeren ‘Stop de vingerafdruk op de nieuwe identiteitskaart’. Met die eis voerde PVDA maandagavond actie voor de start van de Lokerse gemeenteraad. “Hoe kan de stad garanderen dat er geen misbruik wordt gemaakt van onze vingerafdruk op onze identiteitskaart? Daarop kregen we nog geen antwoorden”, stelt Enio Serluppens van PVDA Lokeren.

De nieuwe identiteitskaart mét vingerafdruk werd midden januari voorgesteld op het stadhuis van Lokeren, dat als pilootgemeente mee instapt in het project. “Als de tests in Lokeren goed verlopen zullen alle Belgische burgers, ook alle minderjarigen ouder dan 12 jaar, binnenkort hun vingerafdrukken moeten laten scannen. En dat tegen het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit en andere experten in. Dit kan toch niet? Wij hopen dat het stadsbestuur de gevaren van dit systeem inziet.”

Privacy-experten

De Gegevensbeschermingsautoriteit, de vroegere Privacycommissie, gaf in 2018 een negatief advies over vingerafdrukken op identiteitskaarten. “En ook heel wat technische experten en privacy-experten uitten reeds kritiek. De gevaren zijn echt wel reëel, zoals toen vorig jaar 2.000 sets van vingerafdrukken van Belgische uitzendkrachten en werknemers via een lek in de databank van uitzendbureau Adecco België, in de handen van Israëlische hackers vielen. Hoe kan de overheid garanderen dat er geen misbruik wordt gemaakt van onze vingerafdruk op de chip van onze identiteitskaart? Wij eisen dat het stadsbestuur in Lokeren zich die vraag stelt, zich hier uitvoerig over informeert bij de experten en zich mee verzet tegen de invoering van dit systeem”, zegt Enio Serluppens.

Europese verordening

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) verwijst PVDA Lokeren met haar kritiek door naar hogere overheden. “Deze kritiek is gericht Naar de minister van Binnenlandse Zaken die samen met FOD Binnenlandse Zaken vingerafdrukken heeft ingevoerd en naar de Europese overheden, want de invoering van vingerafdrukken is blijkbaar gebaseerd op een Europese verordening. Om maar te zeggen dat de lokale Lokerse overheid hier niet kan met de vinger gewezen worden. Het enige wat er gebeurd is, is dat ikzelf als burgemeester op vraag van de minister de eerste nieuwe e-ID in ontvangst nam. Ik heb persoonlijk geen enkel probleem om mijn vingerafdrukken ter beschikking te stellen van een beschermd tijdelijk overheidsbestand. En ik vermoed dat de meerderheid van de goedmenende Lokeraars, Vlamingen en Belgen daar ook geen problemen rond maken.”

Voor de start van de gemeenteraad liet sp.a-raadslid Ron Van Kersschaver nog weten dat hij zich aansluit bij de oproep van PVDA. “Dit is mijn persoonlijk standpunt, niet dat van de fractie.”