Provincie trekt stekker uit Grimbeertfietsroute Yannick De Spiegeleir

23 oktober 2019

13u18 0 Lokeren Toerisme Oost-Vlaanderen heeft de bewegwijzering van de Grimbeertroute voor fietsers weggehaald. Gemeenteraadslid Eddy Van Bockstal (N-VA) maakt de stad er op attent dat de fietsroute nog steeds circuleert op gespecialiseerde websites.

Op het infobord recht tegenover het Lokers stadhuis hangt al enige tijd een document gekleefd met de tekst: ‘Aan de fietstoerist: alle bewegwijzering van de Grimbeertroute werd door Toerisme Oost-Vlaanderen weggehaald’. “Na enig opzoekingswerk blijkt de Grimbeertroute echter nog steeds te prijken op menige website, waaronder deze van steden en gemeenten in de buurt. Ook op gespecialiseerde websites is er nog sprake van de route”, aldus Van Bockstal. Hij vraagt om de beslissing kenbaar te maken via verschillende communicatiekanalen.

Schepen Marina Van Hoorick (Open VLD) bevestigt dat de Grimbeertroute verleden tijd is. “Dat werd ook zo gecommuniceerd naar de websites die er melding van maken. Er zullen nieuwe fietsroutes worden ingericht. We zullen deze informatie opnemen in de infokrant bij de start van het nieuw toeristisch seizoen", aldus de schepen bevoegd voor toerisme.