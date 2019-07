Privémuseum in Sinaaistraat brengt bezoekers oog in oog met Tweede Wereldoorlog: “Resultaat van 25 jaar intensief verzamelen” Yannick De Spiegeleir

19 juli 2019

14u10 5 Lokeren In de Sinaaistraat kan je zondag een gratis bezoek brengen aan het privémuseum van de familie De Block-Stoop over de Tweede Wereldoorlog. 80 levensechte poppen in originele klederdracht en een veelvoud aan attributen werpen je terug in de tijd.

Danny De Block begon zijn verzameling zo'n 25 jaar geleden. “Mijn grootvader Edmond De Block was in de Eerste Wereldoorlog actief aan het IJzerfront. Jammer genoeg zijn we een foto van hem verloren in een uitslaande brand in 2007.”

Het verleden van zijn grootvader zette Danny op weg naar een reusachtige verzameling. “Ik heb enkele stukken uit de Eerste Wereldoorlog, maar mijn collectie spitst zich vooral toe op de Tweede Wereldoorlog. De afgelopen kwarteeuw heb ik een breed netwerk uitgebouwd met handelaars van over de hele wereld om mijn collectie uit te breiden: van Rusland tot Australië.” Danny wordt daarbij volledig gesteund door zijn zoon Björn en zijn echtgenote Nicole Stoop.

In 25 jaar tijd is het pas de tweede keer dat de familie haar privémuseum openstelt voor het publiek. “Nu het 75 jaar geleden is dat onze contreien bevrijd werden, vonden we de tijd rijp”, zegt Danny. De man bouwde zijn museum eigenhandig uit in zijn tuin. “Met 80 ‘mannequins’ en de talrijke opstellingen zijn we het grootste museum in Oost-Vlaanderen in onze soort.”

Bezoekers krijgen verschillende taferelen onder ogen: een Duitse boswachter die aan het einde van de oorlog wordt ingelijfd door het Duitse leger, Amerikaanse verpleegsters die een gewonde soldaat verzorgen of Canadese soldaten die hun luchtafweergeschut richten naar de Duitse vijand. Ook verschillende legervoertuigen behoren tot de collectie van de verwoede verzamelaar.

Bij elk uniform of attribuut heeft Danny een verhaal of staat hij te bezoekers te woord met zijn uitgebreide kennis. “Over het uniform van de Amerikaanse soldaat Gillespie kreeg ik ooit telefoon van zijn zoon die aandrong om de kledij terug te krijgen. Toen ik hem vertelde dat het deel zou uitmaken van een museum draaide hij echter bij en heeft hij nog het menu nagezonden van de boot waarmee zijn vader Europa is gevaren.”

In zijn privémuseum kreeg Danny al verschillende scholen over de vloer. “De kinderen kijken altijd op als ik hen colaflesjes toon uit de oorlogsperiode en hen vertel dat de frisdrank bij ons is doorgebroken omdat de Amerikaanse soldaten het veel dronken.”

Het privémuseum van de familie De Block – Stoop is zondag gratis te bezoeken van 13 tot 17 uur in de Sinaaistraat 54. Daarna is het gratis te bezichtigen tot en met september na afspraak, ook voor groepen. Meer informatie via dahilter@skynet.be.