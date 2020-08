Primeur in ons land: Heilig Hartlaan in Lokeren krijgt eerste permanent verlichte zebrapad Yannick De Spiegeleir

14 augustus 2020

12u59 6 Lokeren De stad Lokeren start in samenwerking met Trafiroad en Fluvius het eerste proefproject met een permanent verlicht zebrapad in België. De primeur is voor de Heilig Hartlaan. Zo wil de stad de schoolomgeving veiliger maken.

Elders in Vlaanderen zijn er al zebrapaden die via grondspots opgelicht worden. Onder meer in Berlaar in de provincie Antwerpen is dat het geval. Maar het is de eerste keer dat een zebrapad zelf zal opgelicht worden.

Trafiroad wordt al meer dan 20 jaar geleid door Glenn Janssens, beter bekend als de ‘Keizer van de Wegwijzer’. Het Lokerse signalisatiebedrijf is met ruime voorsprong marktleider in de productie en plaatsing van verkeersborden in ons land.

Nieuwe campus

De keuze voor de Heilig Hartlaan is niet toevallig. In de omgeving liggen verschillende scholen en vanaf dit schooljaar opent VLOT!-eerstegraadsschool haar nieuwe Campus Creo. Ouders maken zich al langer zorgen over de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd in de drukke straat. Het nieuwe verlichte zebrapad moet aan die problematiek tegemoet komen.

In de Heilig Hartlaan wordt het bestaande zebrapad ter hoogte van de school opgebroken en vervangen door lichtgevende elementen. Om tegen 1 september geen verkeershinder in de schoolomgeving te hebben, zijn de werken gepland van 24 tot en met 28 augustus. De Heilig Hartlaan zal gedurende deze vijf dagen worden afgesloten. De omleiding wordt ter plaatse aangegeven.