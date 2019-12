Politie zet drone in om transmigranten op te sporen Kristof Pieters

04 december 2019

19u13 1 Lokeren De politie van Lokeren heeft dinsdagochtend samen met de collega’s van de Politiezone Puyenbroeck en de federale politie een controle gehouden in het ‘grensgebied Lokeren-Beervelde’. Er werd gezocht naar transmigranten die zich schuil houden in de omgeving van de E17.

Regelmatig worden er in die regio transmigranten opgemerkt. Dat heeft te maken met de aanwezigheid van de E17-parking in Kalken. Bij de controle werd er ook een drone ingezet door de collega’s van de Luchtvaartpolitie. Er werden geen verdachte zaken opgemerkt. We blijven deze controles herhalen.