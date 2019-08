Politie waarschuwt voor oplichtingspraktijken Kristof Pieters

23 augustus 2019

17u41 0 Lokeren De politie van Lokeren kreeg de voorbije dagen meerdere meldingen in verband met Engels sprekende personen die zich aanbieden om de oprit te kuisen of te renoveren. Ga daar niet op in want het zijn oplichtingspraktijken.

Volgens de politie duikt dit fenomeen regelmatig op. Er zijn verschillende varianten zoals het dak ontmossen, oprit asfalteren, enz. De politie adviseert om hier zeker niet op in te gaan. “De uitvoering van de werken laat te wensen over omdat ze niet zorgvuldig worden uitgevoerd, met minderwaardig materiaal of onvolledig. Bovendien is de eindfactuur vaak veel hoger dan aanvankelijk afgesproken. Er wordt trouwens bijna nooit iets op papier gezet. We stelden hiervoor reeds processen-verbaal op.”

Een bijkomende variant is dat deze personen mensen aanspreken en een geldbedrag vragen om nog met de auto tot aan de overzet of vlieghaven te geraken, of een andere smoes. De belofte om terug te betalen wordt uiteraard nooit ingelost. Het aanspreken van mensen gebeurt vaak ter hoogte van een tankstation of parking warenhuis.