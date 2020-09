Politie volgt beklaagde die deelnam aan trouwstoet vier kilometer lang op E17 tegen snelheden tot 180 kilometer per uur Koen Baten

15u43 0 Lokeren Een jonge bestuurder uit Anderlecht stond dinsdag terecht voor de politierechtbank in Dendermonde nadat hij vier kilometer achtervolgd werd door de politie op de E17. Er werden snelheden gehaald tot en met 180 kilometer per uur. In Lokeren werd hij aan de kant gezet.

L. nam op het moment van de feiten deel aan een trouwstoet. De jongeman was niet aanwezig in de rechtbank, maar zijn advocaat vroeg een milde straf voor de jonge bestuurder. In opdracht kreeg de advocaat ook mee om te vragen om alleen een opleiding bij VIAS te volgen om veilig te leren rijden, maar daar ging de politierechter niet op in.

L. kreeg vijf maanden rijverbod en een boete van 3.200 euro. Daarnaast zal hij ook alle examens opnieuw moeten afleggen voor hij weer achter het stuur van een auto mag kruipen.