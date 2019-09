Politie vindt verboden wapen bij slapende bestuurder Kristof Pieters

13 september 2019

16u27 2 Lokeren De politie van Lokeren heeft bij een bestuurder die in zijn wagen lag te slapen een verboden wapen aangetroffen en een gebruikshoeveelheid amfetamines.

Het was een bewoner uit de Ebbestraat die rond 9.30 uur de politie alarmeerde omdat er iemand lag te slapen in zijn auto. Het klinkt op zich banaal, maar voor de betrokken agenten was het met een ander gevoel dat ze ter plaatse gingen. Recent werd in Luik namelijk een politieman door het hoofd werd geschoten door een man die in zijn auto lag te slapen. De slapende bestuurder werd gewekt en grondig gecontroleerd. Hij stond geseind voor verhoor en voor de uitvoering van een drugtest. De man verklaarde dat hij intussen van zijn verslaving af is, maar bij de doorzoeking van de auto vonden de agenten wel een verboden wapen (mes) en een gebruikshoeveelheid amfetamines.