Politie valt binnen bij aannemer die personeel uitbuit: werknemers werden vervoerd in laadbak van vrachtauto Kristof Pieters

22 september 2020

16u01 0 Lokeren De politie van Lokeren heeft bij een controle van een aannemersbedrijf in Lokeren heel wat inbreuken op de sociale wetgeving vastgesteld. De werknemers werden onder andere in de laadbak van een vrachtauto vervoerd.

De politie viel het bedrijf binnen op 15 september samen met een aantal inspectiediensten van onder andere de RSZ, RVA en Toezicht Sociale Wetten. Er waren eerder al aanwijzingen dat de aannemer het niet zo nauw nam met de regels. Het was al meteen prijs, want bij de start van de controle werd rond 7.30 uur een lichte vrachtauto onderschept waarin werknemers werden vervoerd, onder andere in de laadbak. Er werden ook een aantal processen-verbaal opgesteld voor illegale tewerkstelling. De politie controleerde ook de leefomstandigheden van de werknemers. Die bleken behoorlijk schrijnend. Er werden dan ook nog een proces-verbaal opgesteld voor huisjesmelkerij.