Politie tweemaal bespuwd tijdens interventies Kristof Pieters

19 mei 2020

16u15 0 Lokeren De politie van Lokeren had het voorbije weekend de handen vol met dronken en agressieve personen en moest ook tussenkomen bij verschillende samenscholingen. Agenten werden tot tweemaal toe bespuwd.

Aan een handelszaak langs de Zelebaan was er vrijdag een niet toegelaten samenscholing ter hoogte van een handelszaak. Er werden verschillende processen-verbaal opgesteld in het kader van de coronawetgeving.

In de namiddag was er tussenkomst voor een ruzie tussen twee broers. Eén van hen stond geseind voor een arrestatie met het oog op een verhoor. De 27-jarige man verzette zich echter tegen zijn arrestatie, spuwde naar de politiewagens en naar de politiemedewerkers. Hiervoor werd een apart proces-verbaal voor opgesteld. Hij bleef gearresteerd.

Zaterdagavond was er rond 23.20 uur melding van muziekoverlast in de Waaslandlaan. Er bleek een feestje aan de gang. De politie stelde een proces-verbaal op voor geluidshinder. De zeven deelnemers aan dit feestje kregen ook een proces-verbaal omwille van een inbreuk op de coronawetgeving.

Op hetzelfde ogenblik was er ook een controle van een auto in de Beerveldestraat. De 50-jarige bestuurder legde een positieve ademtest af. Hij spuwde naar de politiemensen en werd gearresteerd. De twee dronken passagiers werden bestuurlijk aangehouden.

Maandag tot slot was er een controle van een speelplein. De aanwezige kinderen vluchtten weg bij aankomst van de politie. De agenten troffen nog een 14- en 15-jarige aan. Hun ouders werden gecontacteerd.