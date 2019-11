Politie tikt jonge ‘bommengooier’ op de vingers Kristof Pieters

08 november 2019

De politie van Lokeren heeft een tiener geïdentificeerd die bommetjes liet ontploffen in de buurt van het Grijze Bosplein. De 12-jarige had ‘piratenbommen’ besteld via het internet en liet deze gedurende twee dagen deftig knallen. Na tussenkomst en een bolwassing van de politie keerde de rust voor de buurtbewoners terug.