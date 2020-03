Politie stelt pv’s op voor inbreuken tegen coronamaatregelen: “Geen brood gaan halen om 1 uur ’s nachts” Kristof Pieters

21 maart 2020

17u50 4 Lokeren De politie van Lokeren blijft streng optreden tegen mensen die de opgelegde coronamaatregelen overtreden. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden twee processen-verbaal opgesteld voor inbreuken tegen de maatregelen die nu van kracht zijn.

Een 19-jarige jongeman was gaan chillen bij een vriend en werd door de politie op de bon geslingerd omdat het om een niet-essentiële verplaatsing gaat. Een tweede pv werd opgesteld tegen een bromfietser en zijn passagier (geen familie) die om 1 uur ’s nachts nog een brood gingen halen bij een (onbekende) vriend. Niet meteen de beste smoes om de politie te overtuigen natuurlijk. “Dit zijn drastische maatregelen, maar als deze niet worden gehandhaafd dan zal een volgende reeks van maatregelen wellicht nog drastischer moeten zijn”, motiveert de politie de strenge aanpak.

Cruiser is rijbewijs kwijt

Ook wat gaan ‘cruisen’ in de auto is verboden. Iets voor middernacht werd een 31-jarige autobestuurder uit het verkeer gehaald. Dit was dan vooral omdat hij aan een wel erg hoge snelheid ‘cruisete’ op de Zelebaan en de Wolfsakker. Hij mocht op last van het parket meteen zijn rijbewijs inleveren voor de (voorlopige) duurtijd van 15 dagen.

Tot slot werd om 1.30 uur in de Nijverheidsstraat ook nog een dronken 57-jarige man opgepakt, een zeldzaam iets in deze tijden. Hij werd bestuurlijk aangehouden.

Verboden te vissen

De politie laat ook nog weten dat vissen niet meer is toegelaten. Dagelijks wordt de politie overstelpt met vragen over welke buitenactiviteiten nog kunnen en veel mensen lijken nu hun vrije tijd te willen vullen door te gaan vissen. Helaas lijkt dit voorlopig niet meer toegelaten. Enkel fietsen, wandelen en lopen zijn nog toegestaan onder bepaalde voorwaarden.