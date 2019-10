Politie rukt uit voor speelgoedwapen Kristof Pieters

30 oktober 2019

18u54 4

De politie van Lokeren kreeg dinsdagmiddag omstreeks 15.30 uur een alarmerende melding binnen dat er een jonge man gesignaleerd was op het Kerkplein, gewapend met een vuurwapen. Een patrouille trof hem in de buurt aan. Gevraagd naar zijn naam, antwoordde hij: ‘Ik ben Navy Seal Danny’. Zijn wapen was al even nep als zijn naam. Het bleek gewonnen op het schietkraam van de kermis. De jongeman kreeg een stevige uitbrander.