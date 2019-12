Politie rukt uit voor man die met schroevendraaier auto wil openen maar het bleek op vraag van eigenares die sleutels verloor Kristof Pieters

13u33 0 Lokeren De politie van Lokeren werd dinsdag omstreeks 12.45 uur opgeroepen voor verdacht gedrag op een parking op de Zelebaan in Lokeren. Een man probeerde met een schroevendraaier een auto te openen. Een patrouille was meteen ter plaatse maar het bleek om vals alarm te gaan. De eigenares van het voertuig bleek haar sleutels kwijt te zijn en had haar garagist opgebeld.

Even later was er opnieuw een melding van een verdachte situatie. Dit keer voor een onbekend voertuig op de oprit van een woning in de Derbystraat. Na een kort onderzoek bleek het echter helemaal niet verdacht te zijn.

De politie benadrukt echter dat ze liever een keer teveel uitrukt dan een keer te weinig.