Politie ontdekt weedplanten bij interventie echtelijke ruzie JVS

25 juli 2019

18u16 0 Lokeren De politie van Lokeren heeft bij een interventie voor een echtelijke ruzie een vijftiental weedplanten ontdekt in de tuin van een woning.

De politie moest uitrukken voor een echtelijke ruzie, in een woning in een centrumstraat in Lokeren. In de tuin troffen de agenten een vijftiental weedplanten aan. De 34-jarige bewoner werd daarvoor even gearresteerd. De planten werden in beslag genomen en vernietigd in de verbrandingsoven in Gent.