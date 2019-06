Politie neemt verwaarloosde hond in beslag PKM

18 juni 2019

17u58

Bij de uitdrijving van een vrouw uit haar woning in een centrumstraat in Lokeren, troffen de agenten, samen met de deurwaarder, een sterk verwaarloosde hond aan. Ze namen het dier in beslag. Hij krijgt nu de nodige zorgen. Er werd een proces-verbaal opgesteld omwille van een inbreuk op de wet op de Dierenbescherming.