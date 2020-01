Politie neemt lachgas en verboden wapen in beslag JVS

26 januari 2020

19u37 0 Lokeren Bij een politiecontrole vrijdagnacht zijn in een auto twee flessen met lachgas en een verboden wapen in beslag genomen.

Vrijdagnacht controleerde de politie in de Eekstraat een verdacht voertuig met drie inzittenden. Zij gebruikten lachgas als roesmiddel. “Niet de kleine patroontjes, maar twee stevige flessen, die bestuurlijk in beslag werden genomen”, meldt de politie van Lokeren, die een proces-verbaal opstelde op basis van het GAS-reglement. De agenten troffen in het voertuig ook een verboden wapen aan, een taser. Ook dat werd in beslag genomen.