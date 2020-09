Politie neemt afscheid van viervoetige collega TJ en verwelkomt nieuwkomer Beer Jr. Kristof Pieters

11 september 2020

14u35 1 Lokeren De politie van Lokeren heeft afscheid genomen van een trouwe collega: hond TJ. Die was lange tijd de steun en toeverlaat van de dienst hondengeleiders en mag nu genieten van een welverdiende rust.

Op de laatste werkdag van TJ mocht hij nog een laatste keer alles geven tijdens een training. Daarop was ook zijn opvolger Beer Jr aanwezig. Het jonge dier is aan zijn opleiding begonnen. Zijn naam is een eerbetoon aan een andere politiehond: Beer. Hij was enorm geliefd in de zone maar de politie moest enkele maanden geleden jammer genoeg veel te vroeg afscheid nemen van deze viervoetige collega door ziekte. Zijn baasje kijkt nu opnieuw vooruit en is sinds kort aan de slag met Beer Jr.