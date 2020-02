Politie massaal aanwezig voor risicomatch tussen Lokeren en Beerschot: “Meer dan 120 agenten paraat” Yannick De Spiegeleir

28 februari 2020

17u12 34 Lokeren De stad en ordediensten laten vanavond niets aan het toeval over voor de confrontatie tussen Sporting Lokeren en Beerschot. In en rond het Daknamstadion zullen meer dan 120 agenten aanwezig zijn. “Als stad hebben we ons geëngageerd om de stewards te betalen gezien de financiële situatie bij Sporting. We nemen de veiligheid serieus”, zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).

De zenuwen staan strak gespannen voor wat op de clubwebsite van Sporting Lokeren werd aangekondigd als de mogelijk ‘laatste match’ van Sporting Lokeren. Ook voor Beerschot staat er heel wat op het spel, bij winst wordt de club mogelijk periodekampioen

Voorzitter Louis de Vries, kop van Jut bij de Sportingfans, zou vrijdagavond naar verluidt niet aanwezig zijn in het Daknamstadion. Hij onderhandelt met een potentiële investeerder uit het buitenland om alsnog een financiële doorbraak te forceren en een faling van de club te vermijden.

Bijkomend peloton agenten

Het stadsbestuur en de ordediensten zetten in elk geval alles op alles om de match in alle sereniteit te laten verlopen. “We nemen de veiligheid serieus. Er zullen meer dan 120 agenten aanwezig zijn zowel van onze eigen politiekorps als van andere korpsen. We hebben hogerop ook gevraagd om een bijkomend peloton van agenten en die vraag is positief beantwoord”, zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld). Gezien de financiële situatie bij de club nam de stad ook het engagement om in te staan voor de betaling van de stewards. “Zo zorgen we er mee voor dat de match kan doorgaan zoals gepland.”

Ook het Lokerse veiligheidsbedrijf PAS-security stelt ondanks de financiële onzekerheid mensen ter beschikking om de veiligheid te garanderen. Zaakvoerder Pascal D’hollander. “Ik wil vragen om onze mensen, maar ook alle medewerkers van Sporting Lokeren die niks kunnen doen aan de malaise waar de club in zit met respect te behandelen.”

Laatste strohalm

De fans van Lokeren leven op een bijzondere manier toe naar de wedstrijd. Jens Van der Voorden is al 15 jaar een trouwe fan. “Ik vertrek met een zeer raar gevoel toe naar de match. We weten niet wat hierna volgt. Het wordt zeker een emotionele avond, dat staat vast. Zelf geloof ik niet dat dit het definitieve einde is van de club. Mogelijk gaan we op profniveau wel even van het toneel verdwijnen. Wij vernemen ook dat er nog een laatste strohalm is, maar ik vrees dat een faillissement onafwendbaar is. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat iemand zal opstaan en Lokeren terug op de kaart zal zetten. Want als er één ding is wat de Lokeren supporters typeert, is dat ze hondstrouw zijn. We spelen niet voor de grote massa, maar op Roeselare zagen we dat de Lokeren-community nog lang niet klaar is met het voetbal op Daknam.”

Dirk Bossers, jarenlang medewerker van clubblad De Sportinger, volgt Sporting al 48 jaar. “Ik ga proberen te genieten van de wedstrijd en hoop dat alles rustig verloopt. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet onze laatste wedstrijd wordt. De vraag is straks op welk niveau onze club zal voetballen én nog belangrijker welke mensen er straks aan het roer staan van Sporting. Dat zal bepalend zijn voor de toekomst.”