Politie laat drone weghalen boven feestterrein Kristof Pieters

12 augustus 2019

15u21 2 Lokeren Het bleef relatief rustig in Lokeren afgelopen weekend tijdens de Lokerse Feesten. De politie hield ter plaatse en in de omgeving een oogje in het zeil.

Zaterdagavond rond 22.30 uur spotte de politie een drone boven het terrein van de Lokerse Feesten. De politie trof de eigenaar ervan in de buurt aan. De vlucht niet gebeurde volgens de wetgeving, dus moest het toestel terug aan de grond gebracht worden.

Er waren ook enkele bestuurlijke aanhoudingen die avond. Een 37-jarige man gedroeg zich omstreeks middernacht bijzonder agressief op het terrein van de Lokerse Feesten. Hij was duidelijk onder invloed en werd een tijdlang bestuurlijk aangehouden. Omstreeks 3.30 uur kroop een jonge man over de omheining om op die manier de rij te omzeilen die stond te wachten om binnen te mogen in de fuifzaal voor een rondje Cherry Moon. Ook hij werd even bestuurlijk aangehouden.

Verder werden in de loop van de nacht en ochtend nog twee mannen opgesloten omdat ze veel te diep in het glas hadden gekeken. Tot slot was er nog een oproep om 5.14 uur. Ter plaatse bleek het om een kop-staartaanrijding te gaan op de Zelebaan, waarbij het ene voertuig met de trekhaak was vastgeraakt in het andere voertuig. Enkel een depanagedienst kon hulp bieden.