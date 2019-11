Politie kan ‘jasdieven’ identificeren dankzij camerabeelden Kristof Pieters

12 november 2019

18u00 1 Lokeren Dankzij camerabeelden en een alerte getuige heeft de politie drie dieven kunnen identificeren die op 19 oktober op een fuif, georganiseerd in de Sportlaan in Lokeren, drie jassen hadden gestolen.

De diefstal werd opgemerkt door een moeder, die gekleed in pyjama met daarover een jas geslagen, om 3 uur ‘s nachts nagelbijtend op haar fuivende dochter stond te wachten. Die beantwoordde de sms’jes niet omdat er geen GSM-bereik was in de fuifzaal. De vrouw zag plots drie jongeren uit de fuifzaal spurten. Eén van hen riep triomfantelijk dat hij drie jassen had. De vrouw riep de jongeren toe maar ze verdwenen met de fiets, de jassen onder de arm.

De vrouw lichtte de politie in. Uit nazicht bleek dat de drie benadeelden aangifte hadden gedaan. De camerabeelden en de verspreiding van de beelden naar de omliggende politiezones zorgde ervoor dat het trio kon geïdentificeerd en gevat worden. Het gaat om twee 18-jarigen en één 19-jarige. De jassen werden gevonden en terugbezorgd aan de eigenaars.