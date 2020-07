Politie heeft handen vol met druggerelateerde incidenten Kristof Pieters

14 juli 2020

18u32 0 Lokeren De politie van Lokeren heeft de voorbije dagen verschillende keren tussenbeide moeten komen bij druggerelateerde feiten. Er werden hierbij ook enkele dealers gevat.

Naar aanleiding van een verkeersovertreding controleerde een patrouille zaterdag in een centrumstraat een 19-jarige jongeman. De agenten troffen een hoeveelheid cannabis aan die wees op dealing. Hij schond hiermee de voorwaarden die hem waren opgelegd bij een eerder begaan strafrechtelijk feit. De jongeman werd daarom gearresteerd.

Dezelfde dag, omstreeks middernacht werd ook een zwalpend voertuig opgemerkt in de Beerveldestraat. In het voertuig van de 23-jarige bestuurder trof de politie een boksbeugel, een baseballknuppel en lachgas aan.

Tot slot testte een 20-jarige bestuurder positief op drugs na een ongeval in een centrumstraat. Hij werd ook nog in het bezit gevonden van een gebruikshoeveelheid cocaïne. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.

Vrijdagavond leidde verdacht gedrag op de Oudenbos de politie ook al naar een cannabisdealer maar daarover kan men pas later meer nieuws geven.

Nog meer drugs was er omstreeks middernacht. Een autobestuurder stelde in de Kerkstraat vast dat een voorbijganger opzettelijk zijn auto bekraste. Hierop ontstond een vechtpartij. De politie sloot de 42-jarige ‘krasser’, die onder invloed van drugs was, bestuurlijk op.

Donderdag tot slot werd ook nog een drugsvangst gedaan in een park in Lokeren. Bij een patrouille gingen er vier jongeren lopen bij het zien van de politie. Drie van hen konden gevat worden: één achttienjarige en twee minderjarigen. De achttienjarige wordt verdacht van dealing. Hij was ook in het bezit van een vlindermes wat een verboden wapen is. Eén minderjarige was in het bezit van een gebruikshoeveelheid cannabis.