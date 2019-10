Politie gaat bodycams aankopen: “Situatie filmen om discussies achteraf te vermijden” Yannick De Spiegeleir

22 oktober 2019

14u58 3 Lokeren Na een positieve evaluatie van een proefproject tijdens de Lokerse Feesten gaat de Lokerse politie over tot de aankoop van bodycams. Dat zijn kleine camera’s op de uitrusting van agenten die kunnen ingeschakeld worden bij risicovolle interventies.

Eén van de directe aanleidingen voor de aankoop van de bodycams was het veelbesproken incident aan de schoolpoort van het Technisch Atheneum vorig schooljaar. Scholieren raakten slaags met agenten. “We hadden enkel beelden van tijdens en na het incident, niet van wat er vooraf gebeurde. Als een agent zijn bodycam inschakelt, kunnen discussies achteraf vermeden worden”, aldus korpschef Dirk De Paepe in een eerder interview met onze krant.

Als iemand niet wil meewerken of zijn identiteitskaart niet wil tonen, kan een agent de ‘bodycam’ inschakelen. Hij moet de betrokkenen dan wel eerst waarschuwen. “Tijdens de Lokerse Feesten liep er al een proefproject met een vijftal bodycams. De agenten die er gebruik van maakten, reageerden zeer positief”, zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) tijdens de gemeenteraad. “We gaan zo snel mogelijk over tot de aankoop.”

Oppositieraadslid Manu Diericx (N-VA) stak de loftrompet af voor de beslissing. “Als het goed is, mag het ook gezegd worden. Wij steunen dit voorstel met onze fractie voor de volle 200 procent. Wij denken dat ons korps beter wordt van bodycams, zeker met het incident aan de schoolpoort van enkele maanden geleden indachtig. Enige tijd terug doken er op de vaste camera’s van de stad stickers op met de boodschap ‘wie bewaakt de bewakers?’ Deze maatregel vormt een antwoord op deze vraag.” Groen-gemeenteraadslid Suleyman Harrouch erkent de voordelen van camera’s, maar had toch enkele kritische vragen. “Is het enkel de politie die beslist of de camera wordt ingeschakeld of kan de burger ook vragen om dit in te schakelen? En hoe gaan we in Lokeren om met de burger die zelf een interventie filmt?”

Voorgeschreven procedure

Volgens burgemeester Anthuenis is er een voorgeschreven procedure voor het gebruik van bodycams die mee onderhandeld werd door de nationale politievakbond. “Dit is geen lokale materie”, aldus de burgervader. Harrouch (Groen) had het laatste woord. “Ik hoop dat dat de procedures waterdicht zijn zodat we taferelen zoals in Nederland kunnen vermijden, waar filmpjes op sociale media en privécomputers belandden.” In de toelichtende nota van de gemeenteraad werd alvast opgenomen dat een ‘functionaris voor de gegevensbescherming’ instaat voor de informatieveiligheid en de naleving van de verwerking van persoonsgegevens.

Naast de bodycams zal de politie ook overgaan tot het gebruik van dashcams (camera’s die kunnen geplaatst worden op het dashboard van een combi). Beide types camera’s vormen een aanvulling op het cameranetwerk dat al bestaat in de stad met vaste en mobiele camera’s.