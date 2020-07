Politie doet controle in fietsstraten Kerkstraat en Luikstraat via camera’s Kristof Pieters

12u25 5 Lokeren De politie van Lokeren heeft een controle gedaan in twee fietsstraten. Daarbij gingen geen agenten ter plaatse. De controle gebeurde namelijk achteraf via het beeldmateriaal van de bewakingscamera's.

Voor de Kerkstraat bekeek de politie voor de periode mei-juni 54 uur aan beeldmateriaal. Er werden daarbij drie overtredingen vastgesteld.

Voor de Luikstraat werd 42 uur beeldmateriaal bekeken. Daar gingen meer chauffeurs in overtreding. Er werden in totaal 15 pv’s opgesteld: 8 in mei en 7 in juni.