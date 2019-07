Politie betrapt zenuwachtige bestuurder zonder rijbewijs en geldig keuringsbewijs JVS

25 juli 2019

18u21 0 Lokeren Een politiepatrouille merkte woensdagnacht een zenuwachtige autobestuurder op.

Rond 4 uur wilde een man instappen in zijn auto in de Bergendriesstraat. Toen hij de politie zag, werd de man zichtbaar zenuwachtig. Hij stapte toch in en reed weg. De politie ging over tot een controle. De man bleek geen rijbewijs te hebben en reed met een voertuig zonder geldig keuringsbewijs.