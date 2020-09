Politie betrapt transmigranten en illegalen Kristof Pieters

27 september 2020

10u05 0 Lokeren De politie van Lokeren heeft de voorbije dagen verschillende illegalen en transmigranten betrapt. Ze werden aangetroffen in de omgeving van het station en in de bedrijvenzone aan de N70.

In de Toekomstlaan troffen agenten donderdagochtend omstreeks 9 uur vier transmigranten aan. Ze werden bestuurlijk aangehouden waarna de Dienst Vreemdelingenzaken werd ingelicht.

Rond 14.40 uur werd ter hoogte van het station eveneens een persoon aangetroffen die illegaal in het land verbleef. Deze persoon moet wellicht sinds geruime tijd hier verblijven want hij sprak met een Antwerps accent en was zwaar dronken.

Vrijdag werd opnieuw een illegaal persoon gevat aan het station. Dit gebeurde nadat de NMBS omstreeks 13 uur melding had gemaakt van een wanbetaler. De politie controleerde de man die illegaal in het land bleek te zijn. Hij werd bestuurlijk aangehouden en de Dienst Vreemdelingenzaken werd ingelicht.