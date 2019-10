Politici laten licht schijnen over toekomstdromen van Lokeraars Yannick De Spiegeleir

12 oktober 2019

19u08 0 Lokeren In de Torenzaal kan je woensdag vanaf 20 uur een politiek debat bijwonen over de toekomstdromen van de Lokeraars over hun stad in 2040. De toegang is gratis.

In het kader van de ‘Lokerse Queesten' droomden 310 Lokeraars 810 ideeën bij elkaar over hoe Lokeren er zou moeten uitzien en functioneren in 2040. Zitten de Lokerse politieke partijen op dezelfde golflengte of zien zij dat anders?

Een organisatie van de Lokerse Queesten, een brede samenwerking van Lokeraars en het maatschappelijk middenveld onder impuls van Vormingplus Waas-en-Dender, Vagevuur, Masereelfonds en de Stad Lokeren.

Meer info op www.facebook.com/lokersequeesten en op de blog lokerendroomt.home.blog.